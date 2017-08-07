華山基金會送暖，失智老父50年來首度過父親節

劉阿公首次和兒子過父親節，相當感動。（華山基金會大寮站提供）

華山基金會高雄大寮站歡慶11周年，正逢父親節將至，志工特別安排小驚喜，讓70多歲的失智劉姓阿公，首度和精神障礙的兒子共度父親節，阿公和阿嬤因要照顧2位精障兒子，50多年從未過父親節，感動地流下眼淚。

大寮1對70多歲的身障、低收劉氏夫妻，在華山基金會介入幫忙之前，有時吃飯僅以白飯、開水果腹，老夫婦5年多前，在工地工作遭歹徒闖入，阿公為保護阿嬤，被重擊胸部，如今阿公因失智無法言語，但兩人仍要照顧2個患有精神障礙的兒子，日子過得艱苦。

今天上午，華山基金會安排大兒子劉福居，在幼稚園小朋友簇擁之下，緩緩走向劉阿公，阿公當場流下眼淚，阿嬤則想起，上個月阿公不小心走失兩天，找回來之後才知道，他是想要去拿冰棒，在自家門口賣，補貼家用，想說未來可以讓兩個兒子賴以為生，不料一出門就迷失方向。

華山基金會縣站長黃洋騰表示，華山大寮站服務至今11年，已關心超過250位長輩，

今年中秋節，大寮將首次舉辦愛心餐會，預計邀300位弱勢長輩同歡，但目前仍無任何回應，希望號召社會大眾，一起來幫助這些弱勢長輩。

(中時)