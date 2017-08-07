中山地下書街開幕 柯P：沒有誠品就沒有文化與驕傲

台北市中山地下書街「誠品R79」7日開幕，民眾可在近300公尺長的書街穿梭，書店內民眾靜靜地閱讀，與走道上匆忙走過的行人，形成靜與動的反差對比。（黃世麒攝）

台北市中山地下書街「誠品R79」7日開幕，民眾可在近300公尺長的書街穿梭，書店內民眾靜靜地閱讀，與走道上匆忙走過的行人，形成靜與動的反差對比。（黃世麒攝）

台北市中山地下書街「誠品R79」7日開幕，民眾可在近300公尺長的書街穿梭，書店內民眾靜靜地閱讀，與走道上匆忙走過的行人，形成靜與動的反差對比。（黃世麒攝）

台北市中山地下書街「誠品R79」7日開幕，以落地歐風窗景及明亮的綠色，讓民眾感受到多彩繽紛的氛圍。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（右）7日出席中山地下書街「誠品R79」開幕活動， 盛讚已故的誠品集團創辦人吳清友，表示台北若沒有誠品就少了文化與驕傲。左為誠品董事長、吳清友之女吳旻潔。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（右）7日出席中山地下書街「誠品R79」開幕活動，應攝影師叮咚（左）的要求，比出和照片主角相同的姿勢拍照。（黄世麒攝）

誠品董事長、吳清友之女吳旻潔（見圖）7日出席中山地下書街「誠品R79」開幕活動，這也是吳清友過世後，吳旻潔首次公開出席集團活動。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲7日出席中山地下書街「誠品R79」開幕活動，盛讚已故的誠品集團創辦人吳清友，表示台北若沒有誠品就少了文化與驕傲。

柯文哲致詞時緬懷誠品創辦人吳清友。柯文哲說，台北市如果少了誠品，將少了文化及驕傲，吳清友改變台灣對書店的定義，將人文、藝術、創意帶入生活；柯也透露，吳清友生前曾寫了一封信，信中是對台北市文化的建議。

台北市中山地下街由誠品得標後，經過幾個月改造，中山地下街誠品R79正式開幕，而試營運這23天，已經累積超過50萬人遊逛，柯文哲說，中山地下書街營運，讓台北世大運開幕前，多了一個景點，也象徵台北市城中博物館完成第一步，接下來明年8月，捷運公司地上的中山線形公園也將啟用。

(中時)