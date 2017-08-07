潭子國中害淹水？ 洪慈庸會勘解決
緊鄰台中市潭子國中的「中國城」社區長年飽受淹水之苦，居民直指校內排水設計失當，盼有關單位協助解決，立委洪慈庸7日邀集市府教育局、建設局及水利局等單位前往會勘，並達成共識將施作新排水系統，預計年底發包動工。
潭子國中校內原有銜接校外排水溝的排水設施，並將雨水分流至復興路大排宣洩，但多年前司令台改建，調整原有水路，改道至校外溝渠。
潭陽里長林國印表示，每逢豪雨，水勢便灌入位處低窪的社區，威脅居民身家安全；面對圍牆20多戶曾淹水10多公分，路面水流成河，大樓200多戶居民無法出入，過去多次向市府及民代反應，都沒有獲得改善。
潭子國中校長蔡玉玲指出，淹水問題起因於校內管溝的排水問題及地形因素導致，曾於105年09月聘請建築師到校內會勘，校方也著手規劃校內排水系統的改善計畫，但因經費不足，暫無法進行工程發包。
相關單位會勘後，教育局提出「牆邊新水路」方案，並考量圍牆年久失修，恐有倒塌之虞，一併列入修繕，預算約450萬元；水利局主秘林志鴻則建議「操場擦邊球」路線，他表示，該方案不須重做圍牆，工期快且省錢，建議列入評估，但需留意是否會影響地下室結構。
經多方討論後，洪慈庸做成決議，她表示，校內將施作新排水系統，以取代舊有失靈的排水系統，導引雨水至復興路大排 ，也會請建築師再次估算相關期程經費，兼顧節省經費、施作品質與安全下儘速完成，並由市府協助支應工程經費。
教育局允諾補助潭子國中改善南側圍牆周邊老舊排水溝渠修繕工程經費450萬元，預計年底完成設計、發包作業，希望在明年汛期前完工，保障附近居民的居住安全。
(中時)
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