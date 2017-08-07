員林高中黌樓劇坊「青木原」 全國戲劇賽奪冠

成立17年的員林高中戲劇社「黌樓劇坊」最近6年屢屢在全國性的花樣年華戲劇比賽中拿下大獎，今年更一舉入圍12項，並拿下全國冠軍與最佳導演等5大獎項。（謝瓊雲攝）

員林高中戲劇社「黌樓劇坊」今年以一齣《青木原》，在全國40多所高中職戲劇社中脫穎而出，拿下冠軍。（謝瓊雲翻攝）

員林高中戲劇社「黌樓劇坊」戲劇表演能量大爆發，今年參加全國花樣年華戲劇比賽，一舉拿下全國第一和最佳導演等大獎，此次以一齣《青木原》入圍12個獎項、5項獲獎，堪稱大贏家。

校長游源忠說，前年今年總計獲得冠軍、最佳導演、最佳行政團隊、最佳燈光和音效等五項大獎，這是繼前年拿下冠軍、最佳女主角、最佳劇本及最佳行政團隊獎等四獎項後，成績最亮眼的一年。

今年主題「勇氣之舟」，探究青春勇敢追夢路上的愛與傷，員中《青木原》講述夢想拍電影的29歲女主角築夢8年仍無斬獲，打工駐唱的西餐廳又經營不善即將倒閉，與餐廳女老闆兩人在堅持與放棄之間的內心掙扎。

輔導組長楊欣翰表示，黌樓劇坊已成立17年，6年前接下指導老師任務後，引進許多台北劇場資源，也會帶成員去欣賞大開劇團年度公演，累積經驗和能量。他說，心理諮商和演戲的過程很像，不斷往自我內心探究；承認自己不勇敢、接受自己的限制、面對生命中的可惜，這些都需要勇氣。

高一的楊筑鈞飾演丈夫車禍驟逝而中年喪偶的52歲餐廳女老闆，她說舞台表演時台上台下常有許多突發狀況，為揣摩角色融入情緒，也常因此陷入沉思、自我質疑；但能透過角色以不同角度看待世界，增添了精采的人生經驗，也豐富了她16歲這一年的夏天。

(中時)