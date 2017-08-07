鍾欣凌照顧小孩很累 收工後先去逛街再說

公視《你的孩子不是你的孩子》舉辦開鏡儀式。（圖片提供：公視）

《你的孩子不是你的孩子》主要演員謝瓊煖、丁也恬、葉全真、鍾欣凌。（圖片提供：公視）

鍾欣凌常趁小孩睡覺時看聯絡簿。（圖片提供：公視）

葉全真最怕小女孩尖叫聲。（圖片提供：公視）

公視睽違11年再拍教育主題新戲《你的孩子不是你的孩子》，題材描述教改下的焦慮母親，7日舉辦開鏡儀式，主要演員鍾欣凌、丁也恬、葉全真、陳瓊煖等人都出席。提到小孩教育問題，眾人都認為是一門學問，育有兩女的鍾欣凌大嘆，當媽之後都沒自己的時間，一旁的葉全真雖沒有結婚生子，卻邊聽邊點頭表示：自己對小朋友很沒轍，平常看到朋友小孩「玩玩就好」，若真的要玩，她也說：「玩小男孩就好」。

鍾欣凌婚後育有2女，平常工作忙碌的她，白天女兒會交由阿姨幫忙，若遇到工作太晚收工，則會請住在附近的媽媽來幫忙接手照顧，她表示，自己常常因為拍戲太忙，回到家只有深夜忙完才有空看女兒聯絡簿，「每次看到聯絡簿上要寫作業，都已經很晚，不忍心叫醒女兒，只好等隔天她起床才叫她寫功課。」

她也說帶女兒不是輕鬆事，「尤其女兒非常好動，一天到晚爬到頭上、要飛高高，真的很累。」不諱言小孩出生後，都沒有屬於自己的時間，因為太渴望一個人，「常常拍戲或綠影結束，會騙阿姨有通告，但其實是跑去百貨公司逛街！」每次跑去逛街、吃飯，都會有種被放出來的感覺。

而葉全真曾在很多戲劇中詮釋母親角色，但私底下看到別人家的小孩「只有玩性沒有母性」，自嘲個性不夠細心，無法每天幫小女孩綁辮子、打扮，「尤其聽到有小女孩尖叫的聲音，會讓我受不了！」

(時報周刊)