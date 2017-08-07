今年首亮限電紅燈 立法院、交通部一度跳電

圖為立法院中興大樓。（圖/姚志平）

圖/擷自台電網站。

因花蓮和平電廠電塔倒塌，今夏供電情況嚴峻，政府要求行政機關下午1點至3點停開冷氣，呼籲民眾關冷氣節電。今日下午3點左右，立法院中興大樓與交通部都傳出跳電狀況，分別在一分鐘及半小時後恢復供電。

今日中央氣象局台北測站出現攝氏38.5度高溫，創下今年最高溫；據台電網站顯示，尖峰備轉容量低於90萬瓩，為84.5萬瓩、備轉容量率 2.34%，經濟部長李世光今年不亮紅燈承諾確定跳票。但李世光重申，先前承諾不亮紅燈有兩個前提，包括既有機組不故障，以及新機組如期上線；今天亮出首顆紅燈，除天氣特別炎熱外，主因是造成和平電廠電塔倒塌，逾100萬瓩電力無法送出。經濟部已要求台電與IPP業者檢視既有電網的韌性，並提出改善計畫。

然而，交通部配合政院節電措施停開冷氣，於下午快2點時達到最高溫，許多辦公室即便吹電扇仍很熱，好不容易等到快3點可以開冷氣時，大樓突一度跳電，不僅沒電燈，冷氣更因沒電一度無法開啟。交通部總務司後來指出，跳電是因為全局處一起開空調，所以導致供電電壓下降後，因低電壓有保護機制而跳電。未來會考慮是否延後3至5分鐘開冷氣，不要讓各局處一起開電器，或是找機電廠商讓保護機制寬鬆點，避免低電壓跳電。

至於立法院，中興大樓下午接近3點突然跳電，但由於立法院院區沒有停電，立法院秘書長林志嘉受訪表示，未接獲相關的報告，會再去了解停電原因。據《中央社》報導，一名立委男助理表示，因辦公室沒有窗戶採光，瞬間陷入一片黑暗，只剩緊急照明，正在處理的電腦文件都還來不及存檔；才想走到辦公室外面看看狀況，電力就恢復，過程大約一分鐘；另一位立委女助理則說，歷經幾天的節電已經十分恐慌，下午跳電時更害怕「電不會再來」，所幸一分鐘後就恢復供電。

(中時電子報)