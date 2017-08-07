廢棄物亂倒倉庫 嫌犯被逮辯「只是暫放！」

安樂區樂利三街一處倉庫，遭不肖人士亂倒廢棄物。（張穎齊翻攝）

安樂區樂利三街一處倉庫，遭不肖人士亂倒廢棄物。（張穎齊翻攝）

警方與環保局人員前往安樂區樂利三街一處倉庫，稽查不肖人士亂倒廢棄物。（張穎齊翻攝）

警方與環保局人員前往安樂區樂利三街一處倉庫，稽查不肖人士亂倒廢棄物。（張穎齊翻攝）

基隆市安樂區樂利三街一處倉庫遭不肖人士亂倒廢棄物，警方獲報追查後發現，1名鄭姓負責人指使洪男及王男開著卡車將廢棄物傾倒在該倉庫，鄭男竟辯稱只是「暫放」，並否認犯行，但人證、物證確鑿，警方仍依違反廢棄物清理法將鄭男等人移送基隆地檢偵辦。

基隆市四分局安樂派出所員警張昀、李修維，於6日12時許在樂利三街巡邏時，發現1輛卡車正在傾卸廢棄物，角落裡另有許多堆雜物及土石，顯有傾倒廢棄物之情事，並立即通報環保局人員到場了解。

環保局人員確認後表示，該處為倉庫用地，依法不得堆積、暫置廢棄物品，車輛所傾倒廢土確為廢棄物並無相關許可證明，已觸犯廢棄物清理法。

警方立即將卡車上的47歲洪姓司機及40歲的王姓共犯逮捕偵訊，2人訊後供稱是受鄭姓老闆所指使。

「只是暫放！」鄭男被逮後供稱，該批廢棄物，是工程挖出的土石組成而非廢棄物，且只是暫放，倉庫也是他所租的，沒有傾倒廢棄物的行為。

警方認為鄭男3人犯行確切，明顯觸法，依違反廢棄物清理法將鄭男等人移送基隆地檢偵辦。

(中時)