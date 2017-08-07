節電造成飛行員疲勞駕駛？ 空軍：緊急及必要者不在此限

針對媒體報導「空軍節電午休禁開冷氣，飛官怒」乙情，空軍司令部今（7）日表示，空軍配合政府節電政策，規定全軍所屬各機關單位室內溫度不得低於28度，每日下午1時至3時調整為送風模式，緊急及必要者不在此限，媒體報導因節電造成飛行員疲勞駕駛情事與事實不符。

空軍司令部進一步表示，媒體報導前宜詳加查證，避免與事實不符，特此澄清說明。

空軍官校舉行營區開放全兵力預校，部分飛官私下接受媒體訪問時，批評限制使用冷氣時間，造成困擾。

有飛官接受媒體訪問說，戰機飛行員清晨6時就要起床展開飛行任務與訓練，中午需要補眠，以繼續因應下午及夜間的飛行訓練，國防部配合限電要求下午停電禁開冷氣，影響飛行員寶貴的休息時間。

有飛行員受訪時證實，為配合政府政策，空軍官校下午1點到3點確需關上冷氣，改以循環扇來調節。但就算停電下，作戰待命仍維持正常模式來作執行，待命飛官身上除了連身的飛行服之外，還必須穿著抗G衣等裝備。對這身裝束如何渡過不開冷氣的時間？飛官不願多說，稱飛行訓練的場合必須兼顧飛行安全，有些場合會作調整。

(中時)