清泉崗毒品案 涉案官兵複驗後不起訴

空軍司令部今(7)日針對媒體報導「清泉崗毒品丟包案 10官兵獲不起訴」乙情表示，本屬清泉崗基地10名涉毒品陽性反應官兵，經檢調複檢結果均呈陰性反應，檢方給予不起訴處分，本部尊重檢調偵辦結果。

空軍司令部進一步表示，對於臺中地檢署全力偵辦本案表達感謝，本軍將持續執行反毒宣教及尿液篩檢，堅定反毒，掃毒之決心，以達部隊無毒目標。

(中時)