林心如身體、四肢突然長滿紅疹！ 手部特寫鏡頭暫停拍
林心如最近正投入八大電視《我的男孩》拍攝工作，但日前身體及四肢卻突發性長滿紅疹，剛開始她誤以為是過敏，過了一個星期去看醫生，檢查後才知是一種皮疹叫「玫瑰糠疹」。林心如表示，目前身體疹子消了，現在是發在手跟腳，還好戲服是長袖可以遮住，「慶幸沒有長在臉上，但手部特寫鏡頭暫時先不能拍。」
被「玫瑰糠疹」纏身近兩週，林心如說，一開始長在肚子上，因為最近天氣高溫炎熱，拍戲時穿牛仔褲又別上mic很燙，很容易發癢。醫生說要6到8週才會好，不用吃藥也不用擦藥，她的疹子已開始出現脫皮，現在只要勤擦乳液、加強保濕。
《我的男孩》開拍兩個月，身兼製作人的林心如，找來好友Melody友情客串，「非常謝謝Melody在首集中客串，她剛從美國回來，還在調時差。」Melody覺得角色戲份剛剛好，不用太費力氣，林心如搭腔：「對啊，演妳自己，一位不會做家事的女明星。」Melody替自己辯解：「這次去美國我都洗碗、洗衣服、吸地，尤其吸塵蟎我最會了！」林心如則開玩笑稱自己會用滾輪吸塵蟎，但對於料理，她自認要和Melody多學習。當中，品嚐過一道磨菇菜，嗆辣夠味、讓她念念不忘，想學起來擺在冰箱裡，隨時當下酒菜。《我的男孩》預計今年12月上檔，台視、八大電視首播。
(中時)
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