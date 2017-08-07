王功漁火節落幕 夜間璀璨燈景延長至七夕夜

連續舉辦13年的2017王功漁火節昨晚風光落幕，海洋音樂會現場人山人海。（謝瓊雲攝）

去年暫停的煙火秀今年重新上陣，絢麗煙火與漁港橋邊萬盞LED燈景上下交相輝映，璀璨奪目，吸引遊客駐足，看得目不轉睛。（謝瓊雲攝）

連續13年在彰化芳苑鄉王功漁港舉辦的王功漁火節，昨晚圓滿落幕，彰化縣副縣長林明裕代縣長魏明谷宣布，漁港裡萬盞五彩繽紛的LED燈將延續到七夕情人節8月28日，歡迎全國鄉親朋友前來彰化夜間觀光，也歡迎全天下的有情人相伴前來欣賞、感受夜間浪漫氣氛，情定王功！

林明裕表示，「2017王功漁火節－風光大縣x海味大平台」活動，二天共計吸引約32萬人次前往，為王功地區注入許多青春活力，也提振彰化縣的城市觀光魅力。

他說，前來王功漁火節賞燈、吃美食及逛老街的民眾，一連兩天、熱情從不間斷，他代表魏明谷縣長向熱烈參與及支持王功漁火節的鄉親表示至高謝意。

今年縣府在王功漁港增添新亮點，從王功生態景觀橋到漁港港區裝設燈光藝術，布置了萬顆LED燈，繽紛奪目，展現漁獲豐收時王功漁火點點景象及不一樣的夜間漁港風貌，吸引許多遊客駐足。

縣府指出，來到王功漁港感受夜間浪漫燈景之餘，不妨順道觀賞紅樹林、水鳥、潮間帶招潮蟹、彈塗魚等海岸風光，及漁港燈塔、望海寮、竹筏等富麗漁村景象，再品嘗王功美食，歡迎所有民眾與情侶利用暑假期間到王功一遊，體驗海港的特色魅力。

(中時)