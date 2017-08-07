龍洞外海傳溺水事件　7人出海翻船

新北市貢寮區龍洞四季灣附近發生翻船事件。（張穎齊翻攝）

消防隊將人都救上岸。（張穎齊翻攝）

嗆到水的男子送往基隆長庚醫院急救。（張穎齊翻攝）

消防隊出動橡皮艇前往救援。（張穎齊翻攝）

今天下午5時許，新北市貢寮區龍洞四季灣附近發生翻船事件。5男2女共7人出動2個浮具，前往海上玩水，卻在離岸約1公里處不慎翻船，2人受傷，1人喝到海水些微嗆水，其餘無事，經警消搶救後，已將3人送往醫院，所幸無大礙。

警消指出，當時7人均有穿救生衣，乘坐在竹筏上划槳出海，卻被浪帶到遠方的龍洞外海，受困後又不慎翻船。消防隊立即從碼頭出動橡皮艇協尋，並由海巡艇將一行人拉上船艇，發現有2男1女受傷，立即將1名男子送往基隆長庚醫院，另外1男1女送保健站擦傷，幸無大礙。

(中時)