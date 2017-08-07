桃園平鎮區棒球場 將拆除重建
桃園市平鎮區棒球場使用至今已達44年，建築物相當老舊，且市府編列不少經費維修。為了提供球員更好的環境，市府決定以1億4000萬元重建，也更新射箭場，並進行周邊環境綠化、增加停車格、Youbike等，預計明年底前完工，可讓球場煥然一新。
鄭文燦表示，市府重建平鎮棒球場，工程項目有棒球場主體、體適能與重訓室、球隊與社團辦公室、裁判與球員休息室和更衣室、觀眾席改建，也一併改善射箭場東西坐向日曬問題、周邊環境綠美化、增設球場夜間照明、無障礙設施、停車格、Youbike公共自行車租借站等。他說，為了表示支持棒球運動，市府也重建龜山棒球場，並在八德、觀音、新屋、楊梅增設4座棒壘球場，讓棒球風氣更加興盛。
(中時)
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