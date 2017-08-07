圖輯》空軍官校營區周六開放 主力戰機飆戰技

F-16戰鬥機以整齊編隊衝場。(陳怡誠攝)

國造經國號戰機以整齊編隊衝場。(陳怡誠攝)

幻象戰機以整齊編隊衝場。(陳怡誠攝)

AT-3高級教練機以整齊編隊衝場。(陳怡誠攝)

聞名中外的雷虎小組展現三架次同時起飛動作。(陳怡誠攝)

雷虎小組在空中拉出彩煙劃出美麗畫面，讓現場民眾大飽眼福。(陳怡誠攝)

雷虎小組在空中拉出彩煙劃出美麗畫面，讓現場民眾大飽眼福。(陳怡誠攝)

雷虎小組秀拿手「炸彈開花」飛行特技，讓現場民眾驚嘆不已。(陳怡誠攝)

國造經國號戰機飛行員劉世博進行9G竄升動作引發渦流連續動作，讓在場來賓嘆為觀止。(陳怡誠攝)

國造經國號戰機由飛行員劉世博展示側飛特技動作，讓現場民眾大飽眼福。(陳怡

幻象戰機特技飛行員吳邦彥施作「側飛」科目，展示機腹彩繪新竹聯隊使用過的機種圖騰。(陳怡誠攝)

幻象戰機特技飛行員吳邦彥秀「倒飛」特技動作，吸引全場目光。(陳怡誠攝)

幻象戰機特技飛行員吳邦彥施作「放下起落架慢飛」科目，展現高超飛行操控能力。(陳怡誠攝)

F-16戰鬥機特技飛行員林育生施作「9G爬升」引發渦流。(陳怡誠攝)

F-16戰鬥機特技飛行員林育生施作「大G小轉彎」引發渦流。(陳怡誠攝)

F-16戰鬥機特技飛行員林育生施作「放下起落架慢飛」科目，展現高超飛行操控能力。(陳怡誠攝)

經國號、F-16、幻象2千三型主力戰機進行單機空中飛行特技操演，一起飆戰技；另外，空軍「雷虎特技小組」的花式飛行，更讓在場的民眾給予熱烈的掌聲。

此次營區開放活動，是配合紀念「77抗戰」暨慶祝空軍「814筧橋空戰」勝利80週年，擴大辦理營區開放活動，期藉各項兵力展示、園遊會及地區國軍人才招募等內容，強化民眾對全民國防支持與認同。

(中時)