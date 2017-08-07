川普「通俄門」持續發燒 美恐對中、日貿易加強施壓

美國總統川普的「通俄門」事件持續發燒，日本學者分析，若川普被逼到絕境，必定會想出起死回生的殺手鐧，對外採取強硬政策，針對中、日等貿易順差國，反覆提出嚴苛的要求。

樂天證券經濟研究所所長窪田真之分析，這次「通俄門」的最壞劇情是長期化發展，且疑雲越來越深，新事實被一點一點挖出來，將川普逼到窮途末路。

美國彈劾、罷免總統的門檻高，但即使川普仍在位，也會失去政策實行能力，若成為跛腳總統的川普，仍持續採取對外強硬政策，並做滿4年才下台。

屆時川普必定會想出設法起死回生的對策，無論在軍事政策或經濟政策上，對外都會採取強硬的措施，例如，對中國、日本、墨西哥等對美貿易順差國，會反覆提出不適當的要求。川普一向對日圓貶值頗有微詞，說不定也會誘導日圓升值。

對全球金融市場而言，最好的情況是「通俄門」早日落幕。此時將有兩種可能性，一是川普早早失勢，搜查在短期內切中核心，川普很乾脆的辭職，對金融市場而言也是不壞的結果，但可能性很低。

一是特別檢查官在短期內結束搜查，認為川普並不涉嫌通俄，川普重新奪回領導力。但這種結果不見得能讓美國人民信服，也不能說是最好的結局。但若川普的支持率回升，實施大型減稅政策的話，金融市場仍會歡迎。

事件最有可能的發展是介於最壞和最好的劇本之間，即「通俄門」事件長期發展，但並沒有找到決定性的證據，仍留下潛在的不利材料。

此時，川普雖然領導力低下，但仍將推動規模較小的大型減稅和公共投資。日本的景氣和企業業績可能持續順利的回復，日經平均指數雖然仍反覆急漲急跌，但將慢慢地脫離低價。「通俄門」今後不管如何發展都有可能，應持續關注。

(中時)