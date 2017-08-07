美濃雙溪食農小旅行 夏日玩賞知性生態與美食

還在煩惱假日不知道要去哪裡玩嗎？那就快來報名「雙溪樹木園食農小旅行」吧！本次行程內容串聯樹木園及周邊社區豐富的自然生態、人文風俗、客家美食及DIY體驗，絕對是假日親子遊的最佳首選，無論大小朋友只要來到美濃雙溪，相信都能度過一個難忘又繽紛的暑假。

美濃平原好山、好水，四季生產豐美的農產品，雙溪樹木園及黃蝶翠谷一帶的自然生態更是優美引人，本次屏東林區管理處的山林講堂系列活動與主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室，依此為基礎，共同合作推出「雙溪樹木園食農小旅行」一日遊行程，將低碳客家餐結合在地食農教育，把樹木園自然導覽、可食野菜蕨類解說、客家飲食文化介紹、及種子項鍊手做DIY等互動體驗納入，創造出屬於美濃雙溪「生態、美味、健康」的食農小旅行。

屏東林區管理處期許透過活動，啟動大家的好奇之心，前去探索食物及其周邊環境，豐富品嘗歷程，喚起對友善生產農業與自然生態的關注。邀請民眾8月27日(日)一起到美濃雙溪，來趟兼具知性生態與美食的豐盛之旅，創造屬於您與寶貝，專屬又特別的夏日回憶。

(中時)