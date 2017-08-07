偷民進黨部9萬 韓國竊賊遭聲押

犯下民進黨黨部竊案的韓國竊嫌趙準基，昨日落網後移送台北地檢署複訊，一度聲請提審但遭法官駁回。北檢今日下午繼續開庭訊問，認為趙嫌涉犯竊盜罪嫌，訊後向台北地院聲請羈押。

趙準基1日清晨潛入民進黨部，偷走黨工抽屜內的9萬元現金，原本已搭機飛往日本，卻被日本以其為國際刑警組織通報的國際慣竊拒絕入境。趙嫌原機遣返桃園機場後，趁隙翻閱查驗台閘門逃脫，並連繫韓國的李姓女友來台會合。

李姓女子4日入境台灣，5日與趙準基一同入住烏來的溫泉會館，6日行蹤曝光，遭上百名警力封山圍捕而落網。

(中時)