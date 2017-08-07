永春都更案法令適用時點及程序 北市函詢中央
台北市政府近日就永春都更案遭最高行政法院判決敗訴後，今天函詢中央釐清後續法令適用時點及程序。都更處今天也將此案提到台北市都市更新及爭議處理審議會討論，都發局長林洲民表示，面對不同見解的法院判決，行政機關將據以檢視後續審議制度，並將儘速啟動後續行政作業程序、全速完成審議作業，讓住戶早日返回家園。
永春社區都更同意戶自救會、住戶代表於審議會同聲表示，住戶們已離開家園17餘年，部分長者都已等不及而離世，住戶們唯一的心願就是早日回家，不希望看到再有長者抱憾離開，也呼籲北市府不可因少數人採取的訴訟策略及行政法院的判決結果，使得住戶權益受損。
都更處長方定安強調，永春都更案判決結果不只是個案的爭點，而是作為後續通案更新審議的參考。因此，針對個案的後續法令適用時點及程序，今日函詢中央，希望中央儘速函復後，比照168專案辦理期程儘速辦理審議作業。
林洲民說，台北都市更新勢在必行，北市府將持續辦理公私協力論壇，都市更新制度改革永遠向前走；同時也呼籲中央，目前正值都更條例修法之際，期許中央及地方都市更新主管機關，能將當前都市更新的課題納入改革重點，也請中央思考整個都更制度，如何不因為少數的不同意戶，影響多數人的更新權益，而妨礙全台都市更新案的推動。
(中時)
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