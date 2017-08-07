無照酒駕男子意圖衝撞 警開槍自保

男子無照又酒駕見警打算衝撞落跑，警方連開多槍制止後逃逸，當晚即找到車主，並檢視車內物品及外觀彈孔。(江詩筑翻攝)

苑裡鎮33歲楊姓男子4日凌晨1時許疑因無照酒駕，行經在台一線北上通霄段時，通霄派出所員警謝廷治、李信維見該車行跡可疑，欲攔車盤查，豈料該車倒車碰撞電桿後，竟往前加速意圖衝撞員警，男子見兩警連開多槍嚇阻後逃逸，當晚即逮到車主，隔天楊男酒醒後也到案說明，訊後依妨害公務、公共危險罪嫌函送偵辦。

平靜小鎮少見傳槍響，案發後通霄警分局立即組成專案小組，積極調閱路口監視器，發現一輛豐田白色自小客車涉有重嫌，當夜凌晨即由偵查隊及通霄所副所長等人前往苑裡鎮社苓里尋獲該涉案車輛，並將陳姓車主帶回分局釐清案情。

33歲陳男指證，該車案發當時由友人楊男駕駛，他坐在副駕駛座，楊男因酒駕見警盤查心虛，才倒車衝撞逃逸，陳男稱車內無人員受傷，警方採證車內未發現可疑物品。

警方策動家屬請楊男到案說明，隔天一早楊男見事已至此，承認案發時由他駕駛該車，因有飲酒且無照駕駛，看到警察攔查就心虛緊張而逃逸，但否認有要衝撞警察的意圖，警方對楊男說法持保留態度，全案依妨害公務、公共危險罪嫌函送。

(中時)