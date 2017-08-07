無照酒駕男子意圖衝撞 警開槍自保
苑裡鎮33歲楊姓男子4日凌晨1時許疑因無照酒駕，行經在台一線北上通霄段時，通霄派出所員警謝廷治、李信維見該車行跡可疑，欲攔車盤查，豈料該車倒車碰撞電桿後，竟往前加速意圖衝撞員警，男子見兩警連開多槍嚇阻後逃逸，當晚即逮到車主，隔天楊男酒醒後也到案說明，訊後依妨害公務、公共危險罪嫌函送偵辦。
平靜小鎮少見傳槍響，案發後通霄警分局立即組成專案小組，積極調閱路口監視器，發現一輛豐田白色自小客車涉有重嫌，當夜凌晨即由偵查隊及通霄所副所長等人前往苑裡鎮社苓里尋獲該涉案車輛，並將陳姓車主帶回分局釐清案情。
33歲陳男指證，該車案發當時由友人楊男駕駛，他坐在副駕駛座，楊男因酒駕見警盤查心虛，才倒車衝撞逃逸，陳男稱車內無人員受傷，警方採證車內未發現可疑物品。
警方策動家屬請楊男到案說明，隔天一早楊男見事已至此，承認案發時由他駕駛該車，因有飲酒且無照駕駛，看到警察攔查就心虛緊張而逃逸，但否認有要衝撞警察的意圖，警方對楊男說法持保留態度，全案依妨害公務、公共危險罪嫌函送。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。