不捨「俊任導演」走了！李燕淚崩哭整晚

陳俊任（右）與《一家人》演員感情好。（取材臉書）

李燕與陳霆等演員聽陳俊任導演講戲。（取材臉書）

三立八點檔《一家人》外景導演陳俊任，7日凌晨因肺腺癌惡化病逝，享年51歲，留下化妝師老婆小蓮與年僅四歲的女兒。他為人樂觀活潑，與劇組演員長期培養出革命情感，一整天劇組都呈現低氣壓，與導演感情很好的李燕，凌晨接到消息後便哭慘了，哭了一整晚都沒睡，白天進棚後又忍不住繼續掉眼淚，她哽咽表示：「我的衣櫃裡還有半箱給導演的亞培，但他人已經不在了！」

李燕說，俊任導演因癌症化療，每天要喝一瓶亞培補充營養，但他常常忘記帶，只能收工回家才喝，她就買了一箱放在自己衣櫃，每天出外景時帶一瓶給導演，若她沒外景戲，就會請外景副導拿給導演。看著衣櫃裡還有半箱的亞培，讓她又觸景傷情。

她說，導演個性非常活潑樂觀，比演員還愛演戲，生病後他擔心無法繼續照顧妻小、會帶給家人負擔，再加上待在家裡也會落寞沮喪，因此很堅持要繼續工作導戲，從三立到製作團隊也都願意依照他的身體狀況幫助、配合他，和他同一組、長期合作的「美國哥」劉建律導演，更是經常坐在他身邊，隨時準備在他體力較差、身體不舒服時接手拍攝。

李燕表示，就是因為導演做人成功，所以身邊每個人能做什麼都會盡量為他做，從電視台、演員到工作人員大家都體恤他、不讓他太辛苦，她平常會特別為導演準備一台電風扇，只要是他的外景班，就會拿出來讓他吹涼，有一次大熱天，導演身體不太舒服，她便請他到她車上休息，「沒想到導演就在我車上哭了，他真的很擔心老婆小孩⋯⋯」

(中時)