男子患精神疾病 黑暗中行走險嚇到人

警方在一片漆黑中「巧遇」有精神疾患的蘇男。（呂妍庭翻攝）

警方在一片漆黑中「巧遇」有精神疾患的蘇男，確認身分後主動送他回家。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣警察局朴子分局北美派出所警員蔡耀進，日前執行勤務時，晚上7點半左右巡經六斗村段北港溪堤防防汛道路時，發現現場漆黑一片，前方卻有名男子在黑暗中行走，且全程未使用手電筒等照明設備，看起來非常古怪，因男子穿著邋塌，擔心嚇到路過民眾，員警遂即上前盤查，只是男子眼神閃爍，無法言語，身上亦無攜帶任何證件，因兩人無法溝通，難以確認身分，蔡耀進只好把男子帶回派出所，經以人臉辨識系統得知男子姓蘇，住六腳鄉蘇厝村，有精神障礙疾病，經請來蘇厝村長蘇庭芳指認，確認身分後，警方才得以將不知為何走失在外的男子送回家，交回蘇父照料。

(中時)