斥資上億元 彰化縣自然生態教育中心確定解約再重辦發包
彰化縣有多采海岸生態，是不是該一窩蜂地蓋生態中心等硬體建築，掀起爭議；彰縣府兩年前發包1億3200萬元在伸港鄉慶安水道旁，打造「彰化縣自然生態教育中心」，標廠商未符合建築法規，延宕兩年後，縣府確定要解約了，但計畫仍要繼續，預計9月重辦發包。
2年前縣府斥資興蓋生態教育中心，規畫結合大肚溪口生態，並利用慶安水道，發展水上觀光活動，地方有人期待打造「彰化冬山河」， 為偏鄉的觀光注入新亮點，串連彰化濱海生態觀光。
但不少人也質疑，要帶動生態教育、生態觀光，並非把人集中，豈是砸錢蓋硬體能達到？生態河道還要引進水上摩托車？有沒有搞錯啊！集中資金蓋一座硬體建築，未來經營管理、水電開銷都是問題，莫要落得一再流標，再添一座蚊子館，造成公共投資的浪費。
不過，怎麼帶動生態觀光的議題發酵後，工程已發包，各界拭目以待，只是工程本身波折不斷，這座「彰化縣自然生態教育中心」位在伸港鄉慶安水道工業遊憩用地，總面積面積6萬8803平方公尺，建築面積1711平方公尺、樓地板面積2153平方公尺。
目前周邊景觀綠地、平台和到河岸的曳引道等都已完工，縣府則發現主體建築的建築圖是工程顧問公司所畫，沒有建築師資格，違反建築法規定，要求停工，送工程審議委員會，歷經冗長程序，已確定要中止契約。
(中時)
關鍵字：彰化縣自然生態教育中心
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