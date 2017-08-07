職場上最不爽的一句幹話，網友接龍看完都怒了！此為示意圖，與本新聞無關。(達志影像/shutterstock提供)

近來「幹話」一詞成為流行用語，從網路到政壇，簡直幹話滿天飛，像這種「聽起來很有道理，實則完全沒意義的話」對許多人來說，肯定都聽過不少。日前就有一名網友在批踢踢實業坊（PTT）發文，向大家詢問聽過職場上最幹的一句幹話，結果引發眾多鄉民熱烈接龍，一大串回文讓人看完火都上來了！

有網友於批踢踢發文，想了解大家聽過職場上最幹的一句幹話為何？原PO列舉，像是老人畫餅給年輕人之類的，「最厲害的是，講給你聽的當下你不覺的是幹話聽得頭頭是道，但事後回想，這根本就是幹話中的幹話。」直問有沒有這方面的八卦？

貼文一出立刻引發熱烈迴響，大家紛紛回應：

●鼓勵型幹話

「好好幹，公司不會虧待你，副總位置要靠你自己去爭取！」「撐下去就是你的。」「未來是你的。」「不會白幹。」「公司升遷順暢，好好做薪水升的快。」「你看起來潛力無窮。」

●別計較型幹話

「不要計較薪水多寡，是要能從工作拿到多少經驗。」「吃苦當作吃補。」「吃虧就是占便宜。」「能者多勞。」「年輕人不要太計較錢。」「最重要的不是結果，是過程。」「上班做的是責任、下班做的是態度。」

●前後矛盾型幹話

「早點下班啦，但資料明早開會要！」「我們公司完全照著勞基法走。」「有問題儘管問。請問這個怎麼弄？這個這麼簡單還要問我？別人都沒問題就你問題最多！」「我們不強迫加班。」「這次升遷忘了寫你的名字，下次再升吧。」

事實上，許多職場幹話似乎都與世代對立有關，近來一篇刊登在《關鍵評論網》的評論就指出，稱問題出在上一代的成功法則並不適用於今日，而老一輩的人往往沒有意識到這一點，當年輕一代沒照著做時，就造成彼此誤會。該篇文章最後建議，若上一代能採以下一代為主體的教育方式，或許就能凝聚不同世代，同時給予實質幫助。

(中時電子報)