職場上最不爽的一句幹話 網友接龍看完都怒了！
近來「幹話」一詞成為流行用語，從網路到政壇，簡直幹話滿天飛，像這種「聽起來很有道理，實則完全沒意義的話」對許多人來說，肯定都聽過不少。日前就有一名網友在批踢踢實業坊（PTT）發文，向大家詢問聽過職場上最幹的一句幹話，結果引發眾多鄉民熱烈接龍，一大串回文讓人看完火都上來了！
有網友於批踢踢發文，想了解大家聽過職場上最幹的一句幹話為何？原PO列舉，像是老人畫餅給年輕人之類的，「最厲害的是，講給你聽的當下你不覺的是幹話聽得頭頭是道，但事後回想，這根本就是幹話中的幹話。」直問有沒有這方面的八卦？
貼文一出立刻引發熱烈迴響，大家紛紛回應：
●鼓勵型幹話
「好好幹，公司不會虧待你，副總位置要靠你自己去爭取！」「撐下去就是你的。」「未來是你的。」「不會白幹。」「公司升遷順暢，好好做薪水升的快。」「你看起來潛力無窮。」
●別計較型幹話
「不要計較薪水多寡，是要能從工作拿到多少經驗。」「吃苦當作吃補。」「吃虧就是占便宜。」「能者多勞。」「年輕人不要太計較錢。」「最重要的不是結果，是過程。」「上班做的是責任、下班做的是態度。」
●前後矛盾型幹話
「早點下班啦，但資料明早開會要！」「我們公司完全照著勞基法走。」「有問題儘管問。請問這個怎麼弄？這個這麼簡單還要問我？別人都沒問題就你問題最多！」「我們不強迫加班。」「這次升遷忘了寫你的名字，下次再升吧。」
事實上，許多職場幹話似乎都與世代對立有關，近來一篇刊登在《關鍵評論網》的評論就指出，稱問題出在上一代的成功法則並不適用於今日，而老一輩的人往往沒有意識到這一點，當年輕一代沒照著做時，就造成彼此誤會。該篇文章最後建議，若上一代能採以下一代為主體的教育方式，或許就能凝聚不同世代，同時給予實質幫助。
(中時電子報)
文章來源：批踢踢
文章來源：關鍵評論網
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。