恭喜金鐘視帝當爸爸了！藍葦華頂童裝店送老婆當禮物

藍葦華抱著愛女。（經紀人提供）

藍葦華一家四口和樂。（經紀人提供）

金鐘影帝藍葦華七月初喜獲千金！一向行事低調的他，選擇在父親節前夕公布喜訊，分享初為人父的喜悅。他去年10月拿下金鐘獎迷你劇集男主角獎，之後沒多久老婆Vivian就懷了「金鐘寶寶」，可說雙喜臨門！為了體恤老婆懷胎十月的辛苦，他也花了50萬的私房錢頂下一家童裝店，準備讓老婆一坐完月子就等著當老闆娘！

藍葦華的小女兒小名「小河馬」，是老婆與前夫生的大女兒所取，逗趣的小名起由是來自媽媽，因為大女兒在媽媽懷孕期間一直笑媽媽像一隻可愛的河馬，所以父女兩個決定叫新生妹妺為「小河馬」。藍葦華表示：「我們全家大小都很期待小河馬的到來，尤其姊姊最開心、興奮，常常對著媽媽肚子跟妹妹說話聊天，出生後也都搶著照顧妹妹，看到姊姊如此疼愛妹妹就覺得窩心。」

藍葦華在工作繁忙之餘，還是請了一個月的假，專心陪老婆待產，在老婆坐月子期間也細心一一照料老婆起居，吃不下的月子餐他照單全收，果然在近日新戲開拍時被劇組人員笑虧「吃太補吼」，胖了3公斤立刻被抓包。

近年來藍葦華的演藝事業開始受到矚目也小有成績，印證了「娶某前生子後」這句話，由於老婆平常是職業婦女，之前照顧大女兒還要打理家庭，今年又生下「小河馬」這健康可愛的小女兒，藍葦華陪伴在老婆身邊，深知懷胎十月的辛苦，早就預計好，用偷存的私房錢在林口住家附近，頂下一間童裝店要送給老婆，近日等老婆做完月子就可以開始當老闆娘，在童裝店打發時間又可以把女兒們打扮得票漂亮亮，他一想到有能力讓母女三人一起漂漂亮亮的，嘴角就不自覺上揚，笑得合不攏嘴。

(中時)