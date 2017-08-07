全力搶救靈樹 配天宮四季蘭注射點滴

嘉義大學森林系教授詹明勳團隊7日啟動醫療機制，替靈樹注射點滴。（呂妍庭攝）

配天宮四季蘭昔日健康模樣。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣朴子市配天宮近百歲靈樹四季蘭性命垂危，住進加護病房，引發各方信徒關心和討論，在番路鄉長林清根引薦下，前省諮議員黃文峯邀請下，嘉義大學森林系教授詹明勳團隊7日啟動醫療機制，替靈樹注射點滴，將進行長達2至3個月的療程，董事長黃清田則重申會「救得不能救為止」。

詹明勳指四季蘭非特殊樹種，卻是地方重要文化資產，目前已著手在根部注射系統性抗真菌藥劑和植物生長調節劑，整個注射點滴療程約2、3個月。黃清田說，考量老樹的價值和意義，廟方還是會全力搶救。

(中時)