國有地遭民眾濫墾種菜 汐止區公所立牌宣導

汐止區公所日前在民峰街後方山坡立告示牌，向民眾宣導勿在山坡濫墾種菜。（新北市汐止區公所提供）

新北汐止民峰街198巷後方山坡為林務局管轄土地，近年承租民眾濫墾種菜，造成山坡水土保持不佳，每逢颱風下雨街道造成街道淹水，居民引以為苦；經市議員白珮茹建議，汐止區公所日前在當地設置告示牌，向民眾宣導勿濫墾坡地，不排除依法送辦。

農委會林務局表示，位於民峰街後方北山段有3筆土地為國產署所有，2006年起承租給民眾造林使用，林務局依法監督管理；若民眾有不符目的使用，將循訴訟途徑取回土地，並恢復造林使用。

市議員白珮茹認為，山坡地緊鄰民峰街198巷數十戶民宅，長年水土保持不佳造成淹水問題，今年6月2日豪大雨後方山坡水勢無法宣洩，挾帶黃泥衝入街道，已影響居民安危，呼籲相關單位做好水土保持，禁絕民眾濫墾。

汐止區公所表示，已在當地設置告示牌向民眾加強宣導，汐止區長徐開宇表示，明峰街後方山破為保護區，地質脆弱、陡峭，下方有木蘭煤礦遺址，民眾在山坡種菜行為將使水土流失，造成土石流災害；若再有違法開發情事，將依法告發。

(中時)