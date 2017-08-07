吳敦義談話透露 吳有意培養韓國瑜參選高雄市長

北農前總經理韓國瑜被點名將會參選高雄市長，國民黨主席當選人吳敦義對外話沒說死，卻也安排韓擔任高雄市黨部主委。一段在通訊軟體間流傳的談話影片意外透露吳敦義確實有意讓韓國瑜從高雄市黨部主委開始扎根基層，進而代表國民黨參選高雄市長。

影片內容是律師洪條根到吳敦義辦公室勸進吳敦義參選高雄市長，要吳替藍軍打贏這仗，洪認為吳參選「穩中」，吳敦義則是馬上打槍洪，「黑白講，什麼穩中」，吳接著說，現在黃昭順也能打、陳宜民也能打，他們都想打，那當然是去選最強的，檯面上被點名或有興趣參選的就6、7個。

吳敦義進一步提到韓國瑜將要去接高雄市黨部主委，吳稱讚韓腦袋很好，如果將來好好做好黨部主委的工作，扎根基層，讓基層有感，加上韓國瑜跟雲林關係好，彰化與南投的鄉親也都會支持他，韓國瑜又有眷村背景，眷村會支持，韓又是本省外省各半，台語也講得好，腦筋又很好。

吳敦義說，韓國瑜是少見的好人才，他在與韓國瑜競選黨主席時就看出韓國瑜才華能力都很好，所以他才會去請教韓國瑜願不願意去最艱困的地方當黨部主委，韓國瑜也願意。

洪則是堅持吳敦義才是最好人選，吳便反駁洪，「你法律是專家，但操盤你不是，操盤要負責任」，吳敦義說，他過去當黨秘書長就是要打贏選戰，大贏立法院八成席次，如今他面臨2018大選，如果他去選高雄，他太太都跟他說「萬一贏了高雄，結果輸了全台灣，人家還會要我嗎？這一定要自殺謝罪啊！」

吳敦義強調，2018大選不是只有縣市長，他要負整個大選的責任，除了縣市長還有縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等等，「這是要算總帳的，不只是要多贏幾個縣市，還要多贏幾個村里長，鄉鎮市民代表。」

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(中時)