正名日本海為東海 南韓將在聯合國會議爭取
目前國際上，習慣把朝鮮半島以東、日本以西的海域稱為日本海，然而該片海域因為位於南韓的東邊，南韓將之稱為「東海」，如今，南韓將在聯合國會議上爭取正名日本海為東海。
韓聯社7日報導指出，南韓外交部7日表示，聯合國第11屆地名標準化會議將於本月8-17日在紐約聯合國總部舉行。南韓政府代表團將力爭在此次會議上把韓日之間的海域並列標注為南韓的「東海」和日本海。
南韓政府代表團以國際標記和名稱大使為團長，由外交部、國土地理情報院、國立海洋調查院、東北亞歷史財團相關人士組成。
南韓外交部官員表示，會議議題包括各國地名標準化政策、地名標記法、地名標準化決議落實措施、存在主權爭議的地標等，預計下周討論南韓東海標注問題。
南韓代表團1992年在第6屆地名標準化會議首次提出東海標注問題，一直要求在韓日達成協定前暫且並用「東海」和「日本海」標注。南韓代表團將在此次會議上也闡明應該並用「東海」和「日本海」標注的立場。
聯合國地名標準化會議每五年舉辦一屆，旨在討論各國地名標準化政策、地名標注法。
(中時)
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