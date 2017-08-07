全台電力吃緊 台南用電大戶廠商早有準備
全台面臨限電危機，外傳台電希望從用電大戶著手限電，台南約有601家工業用電大戶，不過，目前並未有廠商收到台電限電通知；倘若真要走到限電這一步，台南首先衝擊的不外乎是南部科學園區內各科技大廠，南科管理局表示，業者多數自行備有發電設備可因應。
台南市政府依據低碳城市自治條例，目前有601家次用電契約容量達800千瓦以上的用戶大戶，依規定會分批公告設置契約內容10%的太陽能光電系統，其中，位於南科園區的用電大戶約有83家次，不過仍有多數企業尚未安置10%的太陽光電系統。
據了解，以契約容量800千瓦為例，設置80千瓦的太陽能光電系統，一年約可增加10萬3360度電，部分廠商會利用太陽能供電自用，部分則是賣電給台電公司，這對用電緊繃期間來說，算是不無小補，但台南目前601家用電大戶，僅有211家設置完成。
此外，南科園區內許多科技大廠都需24不間斷用電，台南每日用電量約122萬仟瓦，高雄每日則約17萬千瓦，都還在台電可供應量內，雖外傳台電將對用電大戶限電，但南科管理局昨表示，並未收到台電相關的通知，園區內供電目前穩定沒有問題。
南科管理局指出，南科的廠商多數平時就有響應節電措施，且會預備電力，影響應該不大，而各家企業對於節電都有不同的做法，但倘若真的限電，用電需求高的廠商大部分都自行備有發電系統因應，除非萬不得已才會調節產能。
經發局能源科也表示，台南的廠商平時都有在實施節能省電措施，像是用電大戶宏遠興業，廠區內種植原生植物，進行碳吸收減量，也減少廠區熱島效應，讓辦公區域可採用自然風空調，減少冷氣空調能源的耗用。
(中時)
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