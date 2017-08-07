野柳柏逸推玩瘋屋 突破國旅低迷困境
國旅受大陸團減少和經濟不景氣陷入低迷，新北野柳泊逸渡假酒店卻不受觀光景氣，趁著暑假推出親子遊樂設施｢玩瘋屋｣，吸引上百家庭親子前來住宿體驗，業績相比去年再突破，也帶動國人暑假來野柳旅遊風氣。
野柳泊逸渡假酒店日前重新規畫，陸續更新增加館內的休閒設施，今年7月底也正式新啟用｢玩瘋屋｣親子遊樂設施，包含彩球遊戲區、電玩室及賽車、射擊、籃球機、太鼓達人等多種遊戲機台，第一天就吸引大批住宿民眾來體驗；為了方便親子，館方也設置了育嬰哺乳室和家長休息室。
公關徐寶寰表示，野柳泊逸度假酒店和富驛酒店集團原本只是單純加盟關係，並非隸屬於富驛酒店集團旗下的品牌；雙方解約後，本著過去良好的合作關係，富驛集團在未來一年內仍會全力協助泊逸順利完成解約後的過渡時期，未來泊逸將朝提供家庭親子休閒的渡假飯店發展。
(中時)
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