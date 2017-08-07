一樣要人脫！鬼鬼挨譙 李翊君卻讓對方甘願秒摘

李翊君過去也曾在《康熙》要求胡睿兒脫眼鏡，其說法讓觀眾跟參與者都服氣，跟鬼鬼的後果完全不同。(中時資料照片)

鬼鬼吳映潔人紅是非多，近日她之前上中國選秀節目《明日之子》擔任幫手的片段被挖出，當時她要求一名參賽者將卡在鼻翼的眼鏡推上去及拿下來，都遭對方拒絕，讓她當場變臉，說對方不禮貌，但反而被砲轟「不尊重人」，引發輿論風波，最後她與參賽者都上網po文道歉。

有《Dcard》網友挖出2015年6月歌手胡睿兒上《康熙來了》的片段，當時他也把眼鏡戴在鼻翼上，身為嘉賓及資深前輩的李翊君也對此有意見，但卻是這樣說：「其實你應該算是滿帥的，我覺得你把眼鏡拿下來，我想看一下」，胡睿兒聽完立刻把眼鏡摘下，李翊君則讚言：「其實他長得不錯啊！」，主持人小S則說：「戴眼鏡就是會有記憶點」，眾人也紛紛表示同感，整段訪談流暢順利，也沒有任何人感到不愉快。

原po也發表了自己的分析與看法，認為「說話的藝術」很重要，網友也紛紛附議，表示「同樣的一句話，李翊君懂得修飾在說出自己的感覺」，但也有人覺得兩個節目性質不同，鬼鬼參與的選秀節目，容易形成「上對下」的氛圍，「不知不覺中沒禮貌變得合理化」，也覺得評審本身的態度、說話態度甚至資歷，是讓人服不服氣的重點。

(中時電子報)