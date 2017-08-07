林佳臻赴歐學習10年 考取德國樂團大提琴手

年僅23歲的林佳臻是德國柏林國立樂團的低音大提琴手，也是樂團中唯一的台灣籍團員，林佳臻利用回鄉的一個月時間舉辦音樂會，想回饋家鄉。（萬于甄攝）

出身台南新營23歲的林佳臻，12歲考進奧地利國立格拉茲音樂大學先修班後，獨自生活在人生地不熟的奧地利，飽受種族歧視，但林佳臻沒有因此放棄，更以16歲稚齡考上維也納音樂暨表演藝術大學，現擔任德國柏林國立交響樂團低音大提琴手，9日將回新營文化中心演藝廳演出。

林佳臻12歲就讀南新國中國一音樂班時，隨即考入奧地利國立格拉茲音樂大學先修班，隔年興奮的她，一個人拎著2個大皮箱及低音大提琴，獨自到人生地不熟的奧地利求學，雖然過程中有許多辛酸，尤其是奧地利人的種族歧視，但她說，「還是有許多貴人幫忙」。

2016年林佳臻用高超的演奏技巧，在40多名考生中，以第一名成績考入德國柏林國立交響樂團（Staatskapelle Berlin），她是該樂團成立迄今400多年來首位台灣籍團員，也是樂團最年輕的樂手，是名副其實的台灣之光。

林佳臻說，歷經10多年的海外求學，今年碩士學業也完成，因此利用一個月的時間，回到台灣為家鄉舉辦一場感恩公益音樂會。她也鼓勵正在音樂路上努力的後輩，學音樂除了享受當下的美好外，堅持不放棄相當重要，既使跌倒也要努力爬起，朝夢想前進。

《歐風飄南瀛》留歐學子返鄉音樂會9日晚上7點30分在新營文化中心演藝廳登場，除了低音大提琴林佳臻演奏外，還有小提琴呂皓鈞、中提琴鄭涵之、大提琴張逸中、鋼琴林京慧等人一同演出，歡迎有興趣的民眾可索票入場聆聽。

(中時)