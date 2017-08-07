愛心夫妻環島做公益，教台東弱勢孩子做饅頭

愛心夫妻林波、靳寶儀今天到台東牧心，教導學員製作手工饅頭。（莊哲權攝）

來自台南的愛心夫妻林波、靳寶儀，今天抵達台東牧心智能發展中心，教導憨兒們揉麵團，並且做出獨一無二的可愛造型的養生饅頭， 憨兒們都希望兩人下次再來；夫妻倆環島指導弱勢機構兒童製作手工饅頭，邁入第3年，要在人生餘年，幫自己的人生寫故事。

林波、靳寶儀夫婦開著20年的老貨車，帶著撿到的流浪狗Money，昨天出現在台東牧心智能發展中心，教導學員們製作養生饅頭，由於行程更改，愛心夫婦的到來，讓中心的師生喜出望外，憨兒從揉麵團開始，有樣學樣，最後看到饅頭出爐，無不露出驚喜的表情，靳寶儀說，這就是簡單的幸福。

愛心夫妻原本在台南賣肉粽，3年前靳寶儀學做饅頭時，手被麵粉機捲入，幸好未受重傷，也因此讓她體會到生命的無常，兩人便展開了環島行善的旅程，他們沿途造訪育幼院，指導小朋友手作饅頭，傳送愛心。

林波說，一路上到各社福機構分享旅行的故事，也教弱勢童、喜憨兒手作養生饅頭，傳達健康、關懷、愛。今天是這趟旅行的第36天，夫妻倆驚喜於喜憨兒的創意，離去前，牧心師生興奮在小貨車上留言紀念，大家相約明年再見。

(中時)