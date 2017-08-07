北海岸1日遊 梯田、老街、放風箏特價任你玩

民眾可報名石門嵩山社區一日遊體驗農事與品嘗道地農家菜。（交通部觀光局北觀處提供）

民眾可報名三之一日遊，來到風藝術營區繪製屬於自己的風箏。（交通部觀光局北觀處提供）

交通部觀光局北觀處為推廣北海岸體驗觀光，近日推出3款一日遊體驗，民眾可選擇來到石門百年梯田社區，認識先民農耕生活，品嚐道地農家菜，另外還可在風藝術營區DIY彩繪風箏，還有金山老街豐富多樣的美食饗宴，特價千元有找，邀請民眾報名參加！詳情請洽北觀處官網。

行程一：百年梯田農遊樂，特惠價949元

來到石門嵩山社區，體會農民日常工作吧!跟隨社區解說員的腳步認識百年石砌梯田、品嚐社區媽媽烹煮的農家菜。依循在地農家指導，隨農作物生長時程而不同，體驗內容依季節不同，有插秧、除草割稻或採收農果，心中充滿閒情逸致，令人流連忘返。午後沿著海岸線到達石門婚紗廣場與白沙灣探索館，充實的一天在落日中結束。

行程內容：台北車站集合→富貴角燈塔→嵩山社區活動→石門婚紗廣場→白沙灣探索館→返程

行程二：季節時蔬風箏飛，特惠價：799元

偷偷放自己一天假，不用跑遠，來去三芝當一日農夫，讓雙腳踩在土壤裡，用雙手拔地瓜、採筊白筍，所謂的粗食小菜，就是自己親手採摘，用在地食材做一餐無毒料理！午後來去位在石門的「風藝術園區」，為白色的風箏上色塗鴉，為自己繪製一個全世界獨一無二的風箏，紛擾的思緒也隨著風箏到那遙遠的一端，讓自己放空一整天。

行程內容：台北車站集合→三芝農事體驗→富基漁港→風藝術營區→富貴角燈塔→石門洞→返程

行程三： 懷舊老街放風吹，特惠價599元

在北海岸為自己繪製一個全世界獨一無二的風箏，在空曠處盡情奔跑，讓風箏迎風起飛，穿梭飄盪在藍天白雲之間，心情都隨著飛揚地風箏豁然開朗了。找個周間平日，午後到石門放放風箏，望著天空讓自然療癒你的身心，簡單地度過一下午，真好。

行程內容：台北車站集合→獅頭山公園→金山老街→風藝術營區→富貴角燈塔→返程

(中時)