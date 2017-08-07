交通部跳電 公務員：就電腦沒斷電
和平電廠輸電塔日前因尼莎颱風倒塌，行政院發起行政機關下午1到3點關冷氣，今下午3點，位於仁愛路的交通部大樓全體上下原本滿心期待地復電，竟突然跳電，並緊急啟動不斷電系統，直至3點20分到3點40分之間才恢復供電。除了記者室同仁大呼熱到爆，交通部公務員更說：「要嘛就一起斷，什麼東西都斷電，就剛好電腦不斷電，強迫辦公，等同同仁辦公環境更差。」
今交通部記者室同仁下午3點整打開冷氣，不料全部電燈竟倏忽熄滅，第一時間記者室一片漆黑，一開始還以為是電燈故障，後來再去開燈，才知道是跳電，只能打開兩排由不斷電系統供電的電燈，同時一樓也傳來一陣陣因UPS啟動柴油發電機的燃油味。記者紛紛表示，已經從下午1點熱到3點，雖然跳電後還有電扇，但「還是熱到爆！」
另一廂交通部同仁更是無奈，他說，交通部同仁這一周以來，最盼望的就是每天下午3點，沒想到好不容易到了3點，正當他期待復電後的冷氣，帶走他額頭的汗水時，竟跳電了。他說， 除了持續燠熱，更令同仁無法接受的是，由於UPS系統設計跳電時，會優先保持電腦不斷電，以防資料流失，「要嘛就冷氣電腦一起停掉，否則就形同強迫辦公，同仁的辦公環境又更差了！」直到大概3點20分至40分才陸續復電。
交通部總務司簡任祕書黃其銓說，交通部大樓跳電，是因各機關同時開啟電源，導致台電市電供電電壓瞬間下降，啟動大樓受電設備對低電壓的保護機制，以致大樓受電設備跳脫。跳脫後，總務司請機電工程人員巡察後，確定設備未損壞，立刻再恢復市電供電。他說，會研究晚1、2分鐘再開冷氣，昨晚也邀集廠商研議是否將保護機制放寬，避免再跳電。
(中時)
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