北市二備金編太多執行差 審計部：有欠妥適
台北市長柯文哲上任後，連2年編列史上最高第二預備金12.5億，但去年僅動支7億，用不到6成，還有局處申請卻用不完，最後辦理保留或註銷，遭審計部直指「有欠妥適」。另外，包括天空纜線清整、北門周邊管制等專案，屬於市府中長期連續性計畫，卻用二備金支應，挨批規避議會監督。
柯市府上任後，歲出預算規模呈遞減趨勢，按理說，二備金額度也應同步遞減，但與郝市府9.5億元相比，柯的12.5億元卻是史上最高，占總預算比例跟著提高。然而，實際卻執行不完，與2014年動支率94.56％相比，去年僅動支56.31％，花約7億元，遭審計部直指應檢討編列的適妥性。
審計部還點名，北市公園處、區公所等機關，配合天空纜線清整專案，動支二備金3671萬；都發局和公運處動支2535萬辦理北門周邊環境管制、候車亭工程，但這些專案都是市府重大施政項目或連續性計畫，以「臨時需要」為由動支二備金，不符預算法精神。
對此，主計處長梁秀菊說，天空纜線等專案，因地方反映要加速辦理，才動支二備金支應；另外許多工程需有財源才能發包，但真正執行可能會跨年度，才會有保留到隔年的情形。她強調，去年10月建立二備金動支SOP後，每筆申請都要到市長室報告，執行已更嚴謹，該用的才會用。
(中時)
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