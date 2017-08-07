33歲孫女不見了！ 阿嬤深夜向警求助尋回

兩位員警耐心陪著阿嬤找回孫女。（李義翻攝）

「阮孫嘸見啊！」洪姓阿嬤半夜起床，發現睡在身旁的孫女不見了，嚇得急電警方求助。員警陪著阿嬤四處尋找，終於尋回孫女，鬆了口氣。

阿嬤心愛的孫女因有疾病口語表達能力差，雖然已有年紀，但阿嬤每天仍相伴照顧。阿嬤夜裡起床驚覺孫女不見了，萬分焦急，不知所措，深怕口語表達力差的孫女就此迷路失聯。

高雄市苓雅警分局凱旋路派出所巡佐謝明杰、警員葉一銘凌晨3時據報抵現場，一面安撫阿嬤情緒，釐清案情，一邊帶著阿嬤外出，就在大街上漫無目標地尋找。

當經過建國路某路口時，阿嬤突然指著路邊的機車大喊:「那是我愛孫朋友的車」直覺孫女應該是去訪友了，但又不知孫女的朋友住在大樓的哪一層樓，員警只好一戶一戶的詢問，最後在3樓發現郭女的身影，已是東方魚肚白了。

孫女用著只有阿嬤才瞭解的方式，表示因半夜睡不著覺，所以出來找朋友聊天，看到阿嬤在睡覺所以沒有告訴阿嬤。

阿嬤不斷向員警道謝，開心地牽著心愛的孫女回家，結束這場驚魂記。

(中時)