日本要求大陸 勿讓漁船駛入釣魚台海域

釣魚台被日本稱為尖閣諸島，雖然我方與大陸都宣稱持有主權，但目前由日本控制，每每因漁船進入問題引入相關各方紛爭，如今傳出日本要求大陸漁船不要進入的消息。

日本共同社北京8月7日報導指出，中日關係消息人士近日透露，鑒於釣魚台附近在去年8月大陸休漁期結束後，有200～300艘大陸漁船蜂擁而至，部分漁船及多艘公務船駛入日本領海一事，日本政府自今年春天起多次要求陸方勿再發生此類事態。

除部分捕撈作業外，釣魚台附近海域今年的休漁期至8月16日。日方認為，可能會再度發生大量漁船在尖閣附近作業、陸方以管理漁船的名義派出公務船的情況，對此頗為警戒。

日本政府2012年9月將釣魚台國有化以後，陸方公務船駛入領海逐漸常態化。日本共同社指出有意見分析，陸方去年8月通過讓大量公務船駛入該海域，意在彰顯自身的管轄權、加強主權主張。

日本共同社指出據消息人士透露，雙方在負責外交事務的最高級別展開了磋商。日方要求「希望絕對不要發生像去年那樣的事態」。陸方似乎回應稱「釣魚島是中國的固有領土」，表明了一貫立場。

據日本外務省說法，去年跟在漁船後多次駛入領海的大陸海警局等公務船4天內總計達28艘次。在釣魚台附近，日本海上保安廳近期也多次發現數艘大陸海警船。

(中時)