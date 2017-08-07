日本要求大陸 勿讓漁船駛入釣魚台海域
釣魚台被日本稱為尖閣諸島，雖然我方與大陸都宣稱持有主權，但目前由日本控制，每每因漁船進入問題引入相關各方紛爭，如今傳出日本要求大陸漁船不要進入的消息。
日本共同社北京8月7日報導指出，中日關係消息人士近日透露，鑒於釣魚台附近在去年8月大陸休漁期結束後，有200～300艘大陸漁船蜂擁而至，部分漁船及多艘公務船駛入日本領海一事，日本政府自今年春天起多次要求陸方勿再發生此類事態。
除部分捕撈作業外，釣魚台附近海域今年的休漁期至8月16日。日方認為，可能會再度發生大量漁船在尖閣附近作業、陸方以管理漁船的名義派出公務船的情況，對此頗為警戒。
日本政府2012年9月將釣魚台國有化以後，陸方公務船駛入領海逐漸常態化。日本共同社指出有意見分析，陸方去年8月通過讓大量公務船駛入該海域，意在彰顯自身的管轄權、加強主權主張。
日本共同社指出據消息人士透露，雙方在負責外交事務的最高級別展開了磋商。日方要求「希望絕對不要發生像去年那樣的事態」。陸方似乎回應稱「釣魚島是中國的固有領土」，表明了一貫立場。
據日本外務省說法，去年跟在漁船後多次駛入領海的大陸海警局等公務船4天內總計達28艘次。在釣魚台附近，日本海上保安廳近期也多次發現數艘大陸海警船。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。