大武崙溪逢雨必淹　分洪預算恐破15億

立委蔡適應今邀集相關單位開會，對於水利署十河局提出整治武崙溪經費約15億，認為不太足夠，需要再重新精算。（立委蔡適應服務處提供）

武崙溪在6月2日雨災暴漲後，導致基金一路隨即大面積淹水，水深達1.2公尺，令居民餘悸猶存。（本報資料照片）

62水災導致大武崙溪暴漲淹水，居民苦不堪言，並「聞水色變」，先前颱風來臨時，也紛紛架起防水閘門，跟堆滿沙包，就是為了防止災難再來臨。立委蔡適應今（7）日邀集各相關單位前往會勘開會，對此水利署十河局初估約15億經費，而蔡適應認為並不足以支應整個治水計畫，要求水利署重新計畫，並開第2次會議。

蔡適應邀集水利署第十河川局、基隆市政府、基隆市議會及多位民代、里長前往會勘，十河局在62水災後，進行了將近2個月的搶災、緊急應變措施，並在蔡適應建議下，整理了大武崙溪排水改善方案，分短中長期三個階段進行治理。

短期因應方案為，護岸加高，大武崙溪排水幹線長度約120公尺、高度1公尺。橋梁改建：武嶺橋、安樂五橋、崇倫橋、工業區箱涵，因為梁底過低阻礙水流，建議改善，另外還有排水瓶頸拓寬改善、基金一路堤後排水改善、大武崙工業區雨水下水道箱涵改善等。

中期規畫為，情人湖下游滯洪池，面積約3公頃，滯洪量約9萬立方公尺；棒球場運動及滯洪員區，面積約2.4公頃，滯洪量約7萬5千立方公尺。

長期規畫則為，截流上游地區之雨水下水道及山區逕流，往澳底漁港附近排放至外木山海域，截流面積約2.3平方公里，截水道長度約1.7公里。

蔡適應表示，日前武崙溪水災後，已要求十河局必須在1個月內，提出後續治理的規畫報告，今天開會結論為：2個月內再開第2次工作會議，水利署要在月底前說明；要求水利署明年底前完成短期方案的整治；三、另外，涉及水理分析問題的滯洪池、截水道位置，也決定盡速在明年6月中以前完成選址確認。

蔡適應說，未來在完成治水工作以前，水利署和基隆市政府在風災期間，會在易淹水地區先預置抽水機待命，以解燃眉之急。

水利署目前初步規畫預算大約15億，對此，蔡適應認為可能不太足以支應這一整個治水計畫，將請水利署重新來精算，並在第2次工作會議時說明。

(中時)