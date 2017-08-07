北京磁浮列車 進入測試階段

根據北京首都網千龍網報導，北京最近又有三條地鐵線路有新動作：

一、首條磁浮列車北京地鐵S1線，8月5日在軌測試。

二、地鐵7號線暫緩開通的垡頭站剩餘工程，終於又要開建。

三、地鐵房山線北延工程，豐益橋南站將在年內主體結構完工，預計2019年全線建成！

一、北京首條磁浮列車在軌測試

8月5日，北京首條磁浮列車在軌測試。北京磁懸浮示範線，又稱北京地鐵S1線，目前正在軌道測試運行。S1線是北京首條磁懸浮線路，一期工程全長10公里，起點為北京石景山區的蘋果園站，終點為門頭溝區的石廠站。

二、地鐵7號線垡頭站：

近日從北京市住建委網站獲悉，地鐵7號線一直未開通的垡頭站剩餘工程即將開建。

地鐵7號線於2014年12月28日按期開通運營。其中的垡頭站調整規劃方案後，車站1號出入口結構邊線距離垡頭西裡40號樓外圍牆3米，2號風道距離周邊平房區最近處5米。周邊居民認為生活受到嚴重影響，該站地鐵施工被中斷。垡頭車站除北側1號出入口及2號風道外，其他設施均已完成土建施工。垡頭站至今未能投入使用。

7月25日前，垡頭街道辦事處已開始組織社區工作人員對垡頭西裡40號樓居民進行騰退置換宣傳，王四營鄉也針對19個平房院制訂了工作預案。

地鐵7號線垡頭站於8月3日開始房屋騰退。3日當天9點30分啟動了圍擋施工，周邊居民情緒穩定並積極配合相關工作，施工過程進展順利。

目前，垡頭站施工圍擋工作已經正式完成，標誌著7號線垡頭站投入使用進入倒計時階段。

三、地鐵房山線北延：

全長：約5.3公里，全程為地下線

車站數：4座車站

車站：樊羊路站、四環路站、首經貿站、豐益橋南站

建設時間：2016年

建成時間：計畫2019年

地鐵房山線北延建設工程正在進行中，近日從負責其土建施工03標工程的北京市政路橋總承包二部瞭解到，換乘站豐益橋南站將在年內主體結構完工。

在施工現場，27米深的巨大基坑內，一排排的鋼支撐下別有洞天，機器設備和腳手架隨處可見，工人們幹得熱火朝天，基坑內側一圈都有鑽孔灌注樁圍護。專案工程人員介紹，豐益橋南站車站標準段淨寬21.5米，車站總長269米，與在建16號線豐益橋南站車站T形換乘。基坑最內側區域施工進度較快，已經鋪設好了一層。

建成後，該處車站共設3個出入口、2個風亭、4個安全疏散出入口及一個無障礙出入口，所在位置為規劃麗澤商務區。

(中時電子報)