台南摩斯漢堡驚現綠薯條 南市衛生局將通知北市查源頭
（20：14更新內容）台南一家摩斯漢堡分店日前遭網友驚爆買到綠薯條，衛福部食藥薯要求台南市衛生局稽查該家業者，台南市衛生局7日查無事證，但台南分店的薯條半成品來自台北總公司統一配送，將請台北市衛生局追溯源頭。
一名網友日前在網路台大批踢踢速食版傳出一張照片，指稱在台南一家全台連鎖的速食店買了黃金薯條，吃了幾根後，撥開其中一根的炸皮卻呈現綠色，自行查出馬鈴薯發芽、變綠代表會有龍葵鹼累積，質疑綠薯條具有毒性。
該網友猜測，應該是摩斯漢堡的總公司原料倉儲出問題，而非分店疏失，因此直接上網客訴總公司，並告知該分店，店員事後另補一包新薯條，未再發現問題。
摩斯漢堡的黃金薯條4年前就曾發生綠薯條事件而停售，數月前再度開賣，這次又發現有綠薯條，有網友覺得該公司的品管令人擔憂。
衛福部食藥署表示，變色的綠薯條違反《食品安全衛生管理法》，已要求台南市衛生局稽查業者販售薯條的供應商，業者若未限期改善，可開罰3萬至300萬。
台南市共有8家摩斯漢堡店，台南市衛生局7日下午5時針對遭檢舉的分店展開稽查，但查無事證，得知薯條半成品供應來自台北總公司配送，將請台北市衛生局追查食品源頭。
台南市衛生局建議民眾若買到綠薯條，可送衛生局檢驗，若已造成民眾食物中毒，依法可開罰6萬至2億元不等。
(中時)
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