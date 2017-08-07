悼導演摯友陳俊任 黃少祺：你是勇敢的生命鬥士
三立八點檔《一家人》外景導演陳俊任7日凌晨不敵病魔辭世，與他相識、深交長達10年的黃少祺哀痛不已，他悲傷地說：「我的摯友，我的兄弟，一路好走。你開朗的笑容，我會永遠懷念著，為家人努力奮鬥到最後一刻的生命鬥士。」他說，從好友身上看到一個身為丈夫、父親的偉大，他像蠟燭一樣燃燒到最後一刻，他的勇敢令人感佩。
黃少祺哽咽地說，這10年來，他與導演一起去過無數地方上海、杭州、青島、關島等地拍戲，建立了極深的革命情感，他去年第一次擔綱製作人製作網劇《舞媚娘》，也邀請陳俊任擔任導演，兩人平常幾乎無話不談，也經常有家庭聚會。他說，7月底才去片場陪他拍到三更半夜，「他的最後階段，無法為他做什麼，但有時間就會去陪伴他。」
黃少祺說，陳俊任為人敬業盡責、好配合，工作有拚勁，加上小孩還很小，生病後的他想要多賺一點錢安家，身為好友，也不希望他生病後每天閒在家裡胡思亂想，所以雖然心疼，但也挺他、支持他繼續工作的決心，只是常會提醒他「太累或不舒服就不要拍」，但他始終非常堅強，總是保持樂觀開朗，對大家都能說說笑笑，對朋友常是報喜不報憂。
他說好友真的很勇敢、意志力非常堅強，從他身上，看到一個身為父親、先生的偉大，「他燃燒到最後一刻，只為求給家人之後安定安穩的生活。真的很偉大！」
(中時)
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