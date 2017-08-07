華山基金會協助 台東獨居阿公第一次過父親節
台東池上獨居72歲的胡阿公，從沒過父親節，年輕時在遠洋漁船當廚工，卻無缘吃到異國料理，華山基金會義工今天在阿公家配合船員們時間，準備印度烤餅套餐搭配咖哩、香料，讓他體驗正統印度料理，並精心準備蛋糕、巨型卡片，希望讓他有個難忘的父親節。
「聽說印度咖哩很好吃，靠港好幾次，從來都沒有吃過」， 胡阿公年輕時在遠洋漁船當廚工，1天要煮5、6餐，出海到國外想要嘗試異國料理，多次停靠印度港，無奈語言不通，無法品嚐當地料理。
華山基金會知道胡阿公的想望，也從未歡度父親節，今日早上在阿公家，義工準備印度烤餅套餐搭配咖哩、香料，讓他體驗正統印度料理，並精心準備蛋糕、巨型卡片，希望讓他有個難忘的父親節，也滿足他的異國料理夢。
阿公在得知義工的用心後，也穿上許久未穿的廚師服，親自下廚料理紅燒魚頭與義工分享，他說：「這是我最拿手的菜色，也是船員的最愛，感謝華山基金會站長與義工的照顧與協助，第一次過父親節真的很開心!」
華山基金會台東縣目前服務900位長輩，提供65歲以上三失長輩關懷訪視、物資協助、陪同就醫、代購物品等服務，一位長輩服務經費1,250元/月，邀請您支持三失老人服務，或加入關懷獨居長輩的義工行列。愛心專線：（089）791-181高小姐。
(中時)
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