南韓檢方求刑12年 李在鎔恐失三星接班大權

路透報導，南韓檢方周一向三星電子副董座李在鎔求刑12年，預計法院將在8月25日做出裁決。假設李在鎔遭到定罪，不僅會成為三星創立以來首位入獄的領導人，也可能因此失去接班大權。

周一收盤三星股價下跌0.3％至2,379,000韓元。

南韓檢方自今年2月羈押李在鎔以來，便針對三星向前總統朴槿惠行賄的罪嫌展開調查。由於李在鎔羈押將在8月27日到期，因此法院將在25日做出裁決。

(工商)