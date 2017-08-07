曾之喬穿小短裙露美腿 助攻《稍息立正我愛你》收視奪冠
曾之喬（喬喬）、邱勝翊（王子）主演的中視、東森偶像劇《稍息立正我愛你》，上週日（6日）收視勇奪同時段冠軍，4歲以上收視1.02，總收視人口達67.7萬，最高點落在「鍾少曦」與「顏力正」兩人一起上學，號稱「鍾哥」的喬喬「轉性」穿短裙散發甜美小女人味，靦腆又有些不自在的模樣，收視瞬間飆到1.16！
曾之喬說，她戲裡全心融入「鍾哥」這個角色，結果大家真的把她當成一個很Man的人，戲中第一次只穿裙子的當下很尷尬，覺得自己真的像個男扮女裝的人。她劇中對力正的感覺就是「純純的愛，心裡小鹿亂撞」，很多朋友看過戲後對她說「妳這根本就是小丸子長大以後嘛」，她說，這幾年演了許多孩子氣、小屁孩的角色，其實靈感就來自小丸子，「很開心大家有Catch到我自己設定的點。」
得知收視告捷，王子表示，這個橋段真的很浪漫，想起學生時期也曾刻意算好時間，跟喜歡的人搭同一班公車上學的時光；至於喬喬劇中的短裙打扮，王子說：「其實我蠻注重腿的，一個平時很Man的女生突然穿上裙子，當然有種耳目一新的感覺」，尤其喬喬表現出小女生的樣子，完全把他給融化了。
隨著兩人的感情進展越來越快，後續劇情也讓觀眾更期待，《稍息立正我愛你》每週日晚間10點首播，東森戲劇每週日晚間8點播出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。