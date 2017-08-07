曾之喬穿小短裙露美腿　助攻《稍息立正我愛你》收視奪冠

曾之喬露美腿。（中視）

曾之喬飾演的鍾少曦得意嚴厲正幫她寫作業。（中視）

曾之喬貼心為王子別胸針。（中視）

曾之喬（喬喬）、邱勝翊（王子）主演的中視、東森偶像劇《稍息立正我愛你》，上週日（6日）收視勇奪同時段冠軍，4歲以上收視1.02，總收視人口達67.7萬，最高點落在「鍾少曦」與「顏力正」兩人一起上學，號稱「鍾哥」的喬喬「轉性」穿短裙散發甜美小女人味，靦腆又有些不自在的模樣，收視瞬間飆到1.16！

曾之喬說，她戲裡全心融入「鍾哥」這個角色，結果大家真的把她當成一個很Man的人，戲中第一次只穿裙子的當下很尷尬，覺得自己真的像個男扮女裝的人。她劇中對力正的感覺就是「純純的愛，心裡小鹿亂撞」，很多朋友看過戲後對她說「妳這根本就是小丸子長大以後嘛」，她說，這幾年演了許多孩子氣、小屁孩的角色，其實靈感就來自小丸子，「很開心大家有Catch到我自己設定的點。」

得知收視告捷，王子表示，這個橋段真的很浪漫，想起學生時期也曾刻意算好時間，跟喜歡的人搭同一班公車上學的時光；至於喬喬劇中的短裙打扮，王子說：「其實我蠻注重腿的，一個平時很Man的女生突然穿上裙子，當然有種耳目一新的感覺」，尤其喬喬表現出小女生的樣子，完全把他給融化了。

隨著兩人的感情進展越來越快，後續劇情也讓觀眾更期待，《稍息立正我愛你》每週日晚間10點首播，東森戲劇每週日晚間8點播出。

(中時)