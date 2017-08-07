上億大麻藏土城民宅 27歲男房客今投案
新北市土城警方3日在承天路上出租透天厝內，查獲逾600棵、價值上億元的大麻植株，警方連日搜查歐姓房客的行蹤，歐男今（7）日凌晨自行至土城警分局投案，歐男聲稱為了還債，才鋌而走險，種植大麻，訝異行事已極為低調，仍遭警方查獲。
警方表示，歐男任職於台北市一間酒店幹部，因積欠債主「三哥」150萬元賭債，無力償還，兩人約定以栽種大麻抵債。去年10月歐男以每個月9萬5000元承租3層樓的透天厝，佯稱要經營冷凍水產批發，實際上卻在屋內種滿大麻植株。
27歲歐男到案聲稱，債主「三哥」今年5月間因病驟逝，提供的資金及栽種大麻技術金又已花費殆盡，才會開始躲避房東。不料此舉卻引起房東懷疑，找來警察一同進入，這才發現民宅成了大麻植物園。
歐男表示，得知秘密基地被抄後四處藏匿，意識到房客身分極易被鎖定，今晨決定自行投案，全案訊後依毒品罪移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。