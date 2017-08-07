上億大麻藏土城民宅 27歲男房客今投案

27歲歐男為了償還賭資，承租土城區一處民宅種植上億的大麻，今（7）日自行自土城警分局投案。（吳堂靖翻攝）

新北市土城警方3日在承天路上出租透天厝內，查獲逾600棵、價值上億元的大麻植株，警方連日搜查歐姓房客的行蹤，歐男今（7）日凌晨自行至土城警分局投案，歐男聲稱為了還債，才鋌而走險，種植大麻，訝異行事已極為低調，仍遭警方查獲。

警方表示，歐男任職於台北市一間酒店幹部，因積欠債主「三哥」150萬元賭債，無力償還，兩人約定以栽種大麻抵債。去年10月歐男以每個月9萬5000元承租3層樓的透天厝，佯稱要經營冷凍水產批發，實際上卻在屋內種滿大麻植株。

27歲歐男到案聲稱，債主「三哥」今年5月間因病驟逝，提供的資金及栽種大麻技術金又已花費殆盡，才會開始躲避房東。不料此舉卻引起房東懷疑，找來警察一同進入，這才發現民宅成了大麻植物園。

歐男表示，得知秘密基地被抄後四處藏匿，意識到房客身分極易被鎖定，今晨決定自行投案，全案訊後依毒品罪移送法辦。

(中時)