郁方餐廳被狂偷 新聞曝光後...失物回來了

郁方透露餐廳被偷的東西被歸還了。（圖／中時資料照）

女星郁方日前發文透露自己開的親子餐廳近期頻頻遭竊，不只小玩具、抓周的虎鞋虎帽，就連Apple TV的盒子也被偷，甚至還有人吃霸王餐，令她忍不住公開喊話，希望偷竊者能自重寄回東西，不然就只好採取法律行動。沒想到新聞曝光後，失物竟「自動」出現在店門口，讓她笑翻。

據《聯合報》報導，郁方說餐廳被偷的新聞傳開3天後，被偷走的APPLE TV盒子竟然自動物歸原主，她表示對方把盒子丟在店門口後就跑了，笑說「因為也不能用寄的，寄的會有郵戳啊！」

至於有人吃完飯就溜走，郁方稱有位媽媽客人事後有回餐廳付錢，並稱自己忘了，對此說法，她則不打算再追究。郁方透露哪張桌子、什麼時間定位紀錄都清清楚楚，如果真要告吃霸王餐的人，監視器一調就是證據，但她仍希望給這些人一個機會。

而郁方也不期望店內失竊的小玩具能找回，無奈說「其實都會來我店裡吃飯了，怎麼會買不起？有時候就是貪小便宜的心態在作祟」，並感嘆現在因為奧客太多，餐飲業不好做，盼奧客歪風能遏止。

(中時電子報)