調查：逾六成美國人支持「抗朝援韓」
據韓聯社報導，美國著名智庫「芝加哥全球事務委員會」（CCGA）7日發布的一項最新調查顯示，逾六成美國民眾認為，若朝鮮半島爆發戰爭，美國應該防衛南韓。
CCGA於6月27日至7月19日針對住在全美51個州的2020名美國人進行了調查。結果顯示，62％受訪者認為，如果朝鮮半島爆發戰爭，美國就要防衛南韓。該比率創下CCGA進行相關統計以來的最高值。在2015年進行的調查中，只有47％受訪者認為美國應參戰支援南韓。
調查顯示，75％美國人認為北韓的核武與導彈威脅是「重大威脅」，該比率由2015年的55％上升至2016年的60％，而今年的調查中再次提升至75％。另一方面，76％美國人針對經濟制裁北韓表示贊同，68％甚至認為要對與北韓交易的中國大陸企業和銀行進行制裁。
然而，美國民眾對於採取軍事行動制裁北韓，則持消極態度。只有40％受訪者支持美國空襲北韓核設施，只有28％受訪者支持派遣美軍破壞朝核。另外，54％美國人回答對南韓總統文在寅頗有好感，相反地，91％美國人回答討厭北韓最高領導人金正恩。
(中時)
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