河北警方掃蕩傳銷集團 救出逾140名人員

河北省邢台市大二學生馬小兆原本利用暑假打工補貼家用，卻與家人失聯27天，被困在千里之外的湖北襄州傳銷窩點，襄州警方順利救出馬小兆。

央廣網7日報導，住在邢台市的孫女士一個月前匆匆趕到襄陽市襄州區張灣派出所，報警求助，她說，其子馬小兆外出打工，已經失聯三天，僅有一條湖北省襄陽市襄州區潘台社區附近的微信位置資訊。

警方獲報後，先後瓦解7個傳銷窩點，行政拘留13名傳銷幹部，解救140餘名被困的傳銷人員。

(旺報)