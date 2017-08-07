偷9萬被圍捕 韓賊哭：我又不是殺人犯

犯下民進黨黨部竊案的韓國竊嫌趙準基，昨落網後移送台北地檢署複訊，一度聲請提審但遭法官駁回。北檢今日下午繼續開庭訊問，認為趙嫌涉犯加重竊盜罪嫌，在台無住居所、有逃亡之虞，訊後向台北地院聲請羈押，因無事證證明有共犯，並未聲請禁見。

據了解，趙準基到案後不斷喊疼，還當庭哭訴自己只是偷錢，又不是殺人犯，為何要被警方壓制還讓媒體拍攝，受到不人道對待，希望檢察官給予交保。

至於外界繪聲繪影指稱趙準基偷走民進黨部重要文件、電磁紀錄，檢警初步調查，根據趙準基、民進黨說法，僅有9萬元現金遭竊。

趙準基1日清晨潛入民進黨部，偷走黨工抽屜內的9萬元現金，原本已搭機飛往日本，卻被日本以其為國際刑警組織通報的國際慣竊拒絕入境。趙嫌原機遣返桃園機場後，趁隙翻閱查驗台閘門逃脫，並連繫韓國的李姓女友來台會合。

李姓女子4日入境台灣，5日與趙準基一同入住烏來的溫泉會館，6日行蹤曝光，遭上百名警力封山圍捕而落網。

(中時)